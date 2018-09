Começa hoje 29ª edição da São Paulo Fashion Week

Apesar da proximidade da Copa o cenário geral do evento não é nada temático. Foto: JF DIORIO/AE Hoje começa a 29ª edição da São Paulo Fashion Week, maior evento de moda do País, que apresenta as tendências da primavera e do verão de 2011. Será, mais uma vez, no prédio da Bienal, no Parque do Ibirapuera, zona sul da cidade. E, apesar da proximidade da Copa, o cenário geral do evento, assinado por Daniela Thomas, não é nada temático. As paredes brancas do prédio se transformaram em painéis, que lembram grafites das ruas. No vão interno das rampas de acesso aos andares, foi instalada uma roda-gigante de verdade - sim, os convidados poderão dar uma voltinha nela.

Apesar de enxuta, sem convidados internacionais, esta é edição mais cara. Custou R$ 13 milhões, R$ 3 milhões a mais que a anterior. a SPFW terá novidades. Entre elas, quatro estreias, sendo uma internacional. Trata-se da grife portuguesa Ana Salazar, que desfila no sábado.

As estilistas Fernanda Yamamoto, ex-Rio Moda Hype, e Adriana Degreé, as duas com lojas em São Paulo, também desfilam pela primeira vez no evento paulistano. Tem ainda João Pimenta, veterano da Casa dos Criadores, que decidiu entrar para a SPFW, onde mostrará sua coleção. Esta edição da SPFW terá um total de 39 desfiles.

Confira os desfiles de hoje:

Tufi Duek: 15h;

Erika Ikezili: 16h;

Priscilla Darolt: 17h30;

Rosa Chá: 19h;

Reserva: 20h15;

Cia Marítima: 21h30.