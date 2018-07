Começa hoje a 10ª Semana Nacional Antidrogas

Começa nesta quinta-feira, 19, e vai até o dia 26 a 10ª Semana Nacional Antidrogas, com o tema Prevenção na Comunidade. A abertura oficial será feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto. O objetivo é conscientizar a sociedade brasileira sobre prevenção ao uso de drogas. De acordo com a Secretaria Nacional Antidrogas (Senad), na solenidade o presidente Lula sancionará o Projeto de Lei que proíbe a venda de bebidas alcoólicas nas rodovias federais do País. Na abertura da semana também serão lançados outros projetos coordenados pela Senad. Um deles é o Fé na Prevenção, que pretende capacitar, em três anos, 15 mil gestores que desempenhem papel de líderes religiosos para contribuir na prevenção ao uso de drogas e situações que requeiram encaminhamento à rede de serviços existentes na comunidade. Outra iniciativa visa equipar, até 2011, todas as viaturas da Polícia Rodoviária Federal com aparelhos de aferição de álcool no sangue e treinar os policiais para a utilização do equipamento, abordagem e encaminhamento de motoristas que apresentem teor de álcool no sangue.