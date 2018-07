Começa hoje a 50.ª Expô Araçatuba Será inaugurada hoje e prosseguirá até o dia 19 a 50ª edição da Expô Araçatuba (SP), promovida pela Safra Eventos em parceria com Sindicato Rural da Alta Noroeste (Siran). A estimativa dos organizadores é receber, durante os 12 dias de evento, cerca de 320 mil pessoas e movimentar R$ 50 milhões em negócios. Estão programados 13 leilões. Começando na sexta-feira, às 20 horas, com o Leilão Indian Baby (elite). No sábado, às 12 horas, será realizado o Leilão Guadalupe (elite). Ainda no sábado, às 14 horas, estão programados o 6º Leilão Maxi Leite/Aliança, e o leilão Ovinos Qualidade em Dobro.