Começa hoje audiência sobre cratera do metrô em SP Começa hoje a primeira etapa para um eventual julgamento dos 13 envolvidos no caso da cratera do metrô, em Pinheiros, na zona oeste da capital paulista, acidente que matou sete pessoas em 2007. Entre os envolvidos, acusados por crimes contra a incolumidade pública, estão funcionários do Consórcio Via Amarela, responsável pela obra, e do Metrô.