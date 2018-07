Começa hoje cadastro para bilhete único mensal

Não há estimativa de quantas pessoas devem se cadastrar, embora o total de passageiros que usa o bilhete único atualmente seja da ordem de 6 milhões. O bilhete único mensal valerá por 31 dias a cada recarga, que pode ser feita pela internet ou em postos autorizados. O serviço só vai ser vantajoso para quem fizer mais do que 46 viagens mensais nos ônibus da cidade. O preço do serviço ainda não foi divulgado pela gestão Fernando Haddad (PT), mas originalmente havia sido anunciado, até na campanha eleitoral, que seria R$ 140.

No entanto, a tarifa dos ônibus, do Metrô e da CPTM, que hoje está em R$ 3, deve ser reajustada em junho, conforme anunciaram Haddad e o governador Geraldo Alckmin (PSDB) na semana passada. Assim, o preço do bilhete único mensal deverá ser alterado proporcionalmente.

O último reajuste do sistema de ônibus na cidade foi feito em janeiro de 2011; o de metrô e dos trens, em fevereiro do ano passado. Para manter o valor atual da passagem, a Prefeitura dá subsídios às empresas de ônibus - já foram pagos R$ 247,5 milhões entre janeiro e março de 2013. Embora Alckmin tenha dito que há um subsídio para o Metrô, a empresa do governo do Estado informou que o cálculo desse repasse "é impossível de ser feito". A Prefeitura deve incrementar os subsídios em R$ 400 milhões por causa do novo serviço.

A entrega dos cartões do bilhete único mensal começa a ser feita em outubro. Os cartões não serão entregues na casa do usuário pelos correios, para o endereço cadastrado no site. Será preciso pegar o bilhete em algum posto da SPTrans. A data e o local podem ser agendados. A SPTrans diz que outras formas de entrega, entre elas a pelos Correios, "estão em estudos".

Para utilizá-lo é preciso fazer um cadastro no site da SPTrans, enviando informações pessoais, como número do RG e do CPF, e uma foto 3x4 com um tamanho máximo de 30 kilobytes, em formato JPG. A imagem será estampada no cartão personalizado. O usuário vai poder consultar o saldo do cartão, bem como ter acesso a uma planilha mostrando todas as suas utilizações.

Sistema atual

Quem quiser poderá continuar carregando os créditos eletrônicos de acordo com as regras atuais, que permitem fazer até quatro viagens de ônibus em três horas, ao custo de uma tarifa. Segundo a Prefeitura, o bilhete mensal "está preparado para armazenar o direito de viagem (tempo ou crédito) de vale-transporte, estudante e comum em um único cartão".

A SPTrans também informa que o Metrô e a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) estudam adotar o bilhete único mensal. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.