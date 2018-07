Começa hoje campanha de vacinação contra a gripe

A vacina que estará disponível em 65 mil postos de todo o País protege contra os três principais vírus da gripe que circulam no hemisfério sul, entre eles o da Influenza A (H1N1), popularmente conhecida como gripe suína. No Estado de São Paulo, a Secretaria da Saúde pretende vacinar 5,5 milhões de pessoas, cerca de 1,5 milhão a mais que nas campanhas anteriores.

Os grupos que serão imunizados são os que mais sofrem com as complicações da influenza, como pneumonias bacterianas e agravamento de doenças crônicas. A vacina contra o vírus da gripe reduz em até 45% o número de internações por pneumonias entre quem tem mais de 60 anos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.