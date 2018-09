Começa hoje ciclo de debates do Estadão.edu

Inspirado na seção Coisas Que Eu Queria Saber aos 21, do Estadão.edu, o evento marca a 2.ª edição do Encontros Estadão & Cultura. Os debates têm início às 12h30, e a entrada é gratuita.

Ana é formada em Arquitetura pela USP, morou em Paris nos anos 70 e é responsável pelo cardápio de dezenas de casas de sucesso de São Paulo, como Filial e Pirajá. Gianetti se formou em Economia e Ciências Sociais na USP, é PhD pela Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e autor de nove livros, entre os quais Felicidade. Atualmente, leciona no Insper.

Amanhã, dividem a mesa o escritor Milton Hatoum e Denise Damiani, executiva da consultoria Accenture. Formada na Escola Politécnica da USP, Denise participou do início das atividades de três empresas de telecomunicações no Brasil. Hatoum é articulista do Estado e tem quatro romances publicados, entre eles Dois Irmãos.

Por fim, na sexta-feira, é a vez do biólogo Fernando Reinach, também colunista do jornal. Fez várias pós-graduações no exterior, como um PhD pela Universidade Cornell. Participou da pesquisa do genoma no País e foi diretor do Grupo Votorantim.

Programação

Hoje

12h30

Eduardo Gianetti da Fonseca, economista. e Ana Soares, consultora de gastronomia

Amanhã

12h30

Milton Hatoum, escritor, e Denise Damiani, executiva da consultoria Accenture

Sexta-feira

12h30

Fernando Reinach, biólogo