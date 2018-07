Começa hoje em São Paulo a 2ª Campus Party Começa hoje em São Paulo a segunda edição da Campus Party Brasil, no Centro de Exposições Imigrantes, no Jabaquara, na zona sul da cidade. Cerca de 4 mil campuseiros devem acampar no local por uma semana para usufruir de uma conexão de 10 gigabits por segundo. Além do computador, para evitar imprevistos e ter mais conforto o campuseiro deve se preparar com colchonete, produtos de higiene e uso pessoal e outros itens básicos de sobrevivência. Mas além da bagagem hi-tech essencial e arsenal de sobrevivência, como o evento reunirá milhares de pessoas, é indicado levar fones de ouvido, microfone e webcam para falar com o pessoal que ficou em casa ou mesmo com outros campuseiros. Mais do que no ano passado, quando o evento foi realizado na Bienal, no Parque do Ibirapuera, neste ano os campuseiros ficarão realmente isolados. Os pontos mais próximos - e também com menos opções de produtos - ficam a pelo menos dez minutos a pé. Logicamente, será possível comprar alimentos e bebidas dentro da Campus Party, mas custarão mais caro do que na rua. Haverá uma praça de alimentação, aberta diariamente das 10h às 22h e, segundo a organização, cantinas venderão salgados e bebidas 24 horas por dia. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.