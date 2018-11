Começa hoje julgamento de acusado de matar Sabotage Começa na tarde de hoje o julgamento do acusado de matar em janeiro de 2003, na zona sul de São Paulo, o cantor de rap Mauro Mateus dos Santos, conhecido como Sabotage. O julgamento de Sirlei Menezes da Silva, que deve começar por volta das 13 horas, será presidido pela juíza Fabíola Oliveira Silva, do 1º Tribunal do Júri de São Paulo, no Plenário 7 do Fórum Criminal Ministro Mário Guimarães, na Barra Funda, zona oeste da cidade.