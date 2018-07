Começa hoje júri de ex-PM acusado de matar criança Começa na tarde de hoje o julgamento do ex-policial militar Elias Gonçalves da Costa Neto, um dos acusados de matar o menino João Roberto Amorim Soares, na Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro, em 2008. A sessão ocorrerá no 2º Tribunal do Júri da cidade.