Começa hoje multa na faixa de ônibus da Paulista Começa nesta segunda-feira, 22, a cobrança de multas para quem desrespeitar a faixa exclusiva para ônibus nas Avenidas Paulista e Doutor Arnaldo, instaladas pela Prefeitura no dia 10, além da faixa da Marginal do Pinheiros. Quem trafegar com o carro na faixa da direita dessas vias vai ter de pagar multa de R$ 53,20 e perderá três pontos no prontuário da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).