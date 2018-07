Começa hoje operação subida do feriado de Tiradentes

Até às 15 horas deste domingo, a concessionária Ecovias contabilizou a passagem de 201 mil veículos em direção ao litoral, desde as 0 horas de sexta-feira. A estimativa inicial da Ecovias era de que até 290 mil veículos partissem em direção à Baixada Santista. Embora o número registrado até o momento seja 30% inferior ao previsto, a contagem de veículos vai até às 24 horas do dia 21, terça-feira. No feriado de Páscoa, o número de veículos foi bem maior. Segundo a Ecovias, 299 mil veículos utilizaram as rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI).

Assim como na ida ao litoral em que na maior parte do tempo o movimento foi tranquilo, o regresso do feriado de Tiradentes deve registrar fluxo de carros normal. A operação com oito faixas disponíveis para a subida vai até às 21 horas deste domingo. Amanhã, as quatro faixas da rodovia Anchieta serão utilizadas para a ida ao litoral e seis faixas das duas pistas da Imigrantes serão usadas para o regresso a São Paulo. Na terça-feira, a operação subida semelhante à de hoje, com oito faixas, será novamente implantada, entre as 10 horas e as 21 horas. A Ecovias destaca que os horários de início e término das operações podem sofrer alterações em função do volume de tráfego nas rodovias.