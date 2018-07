Começa hoje pré-venda para show da Madonna no Brasil

Em comunicado distribuído neste fim de semana à imprensa, a empresa afirma que obteve na Justiça decisão favorável, garantindo assim o direito de promover a pré-venda exclusiva e de cobrar taxas de serviços para o show do dia 4 de dezembro. A venda para o público em geral começa nesta quarta-feira (25).

A partir da meia-noite deste domingo, os fãs da cantora e clientes Ourocard poderão acessar o site www.ticketsforfun.com.br e garantir o seu lugar no evento. Às 9 horas desta segunda-feira (23), a pré-venda exclusiva poderá ser feita pelo telefone 4003-5588 (número válido para todo o País). Nessas duas modalidades de venda, o consumidor receberá os ingressos em domicílio, mas pagará taxas de conveniência e de entrega do serviço.

Às 10 horas desta segunda-feira, os pontos de venda da empresa também estarão vendendo ingressos. Nestes pontos, o consumidor paga uma taxa de conveniência. Já na bilheteria oficial do evento, que fica no Credicard Hall (Av. Das Nações Unidas, 17.955), não são cobradas taxas para esse serviço.

Na última sexta-feira (20), o Procon determinou a suspensão das vendas de entradas para o show em São Paulo. O órgão considera discriminatória a pré-venda de ingressos e alega que não existe "conveniência" efetiva ao consumidor que, ao comprar pela internet ou telefone, ainda tem de pagar pela entrega do ingresso. A multa prevista era de R$ 400 a R$ 6,5 milhões. O Procon ressaltou que a empresa é reincidente em práticas abusivas na venda de ingressos e já foi autuada em mais de R$ 4 milhões na última década.

O primeiro show da cantora americana no Brasil será no dia 1º de dezembro no Parque dos Atletas, no Rio de Janeiro. Dia 4 será a vez dos paulistas verem a cantora no estádio do Morumbi. O último show será em Porto Alegre, no dia 9, no estádio Olímpico.