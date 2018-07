Começa hoje teste de pedágio na Fernão Dias, em SP

A operação assistida será realizada na Praça de Pedágio de Mairiporã, no km 65, para quem segue no sentido Belo Horizonte, e no km 66, para quem segue no sentido São Paulo. Os usuários que possuem o Sem Parar devem se dirigir às cabines manuais, pois as cabines automáticas só serão abertas no início da cobrança efetiva.

Já no dia 1º, a cobrança do pedágio começa pra valer. A tarifa básica será de R$ 1,10, igual à cobrada nas outras praças da rodovia.