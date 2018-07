Começa hoje vestibular na Unesp Começam hoje e vão até terça-feira as provas do vestibular 2009 da Universidade Estadual Paulista (Unesp). Quase 75 mil candidatos disputam uma vaga em um dos 153 cursos oferecidos pela instituição. Os mais concorridos são medicina, em Botucatu (115,6 candidatos por vaga), direito diurno, em Franca (49,3), e engenharia de produção mecânica, em Guaratinguetá (32,9). Hoje, será aplicada a prova de conhecimentos gerais, com 84 questões de múltipla escolha das disciplinas de geografia, história, língua estrangeira (inglês ou francês), química, física, biologia e matemática. Amanhã, será o exame de conhecimentos específicos, com 25 questões dissertativas de matérias relacionadas com a área escolhida. O último dia será reservado para a redação e para questões dissertativas de língua portuguesa. Os candidatos deverão levar a carteira de identidade, uma foto 3x4 recente, caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto número dois, borracha e apontador.