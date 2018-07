Começa julgamento da Raposa Serra do Sol no STF Começou por volta de 9h25, no Supremo Tribunal Federal (STF), a sessão para o julgamento do formato da demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima. A sessão está sendo acompanhada por um grupo de índios, parlamentares e convidados. O ministro Carlos Alberto Direito, que pediu vista do julgamento, em agosto, é o primeiro a votar na sessão de hoje. A tendência é de que seja mantida a demarcação contínua, nos moldes definidos pela Fundação Nacional do Índio (Funai), mas deve ser feita a ressalva de que a Polícia Federal e o Exército não precisarão de autorização para ocupar a terra indígena e assim garantir a soberania do País. Os ministros do STF entendem que o posicionamento seria conciliatório entre os interesses da Funai e o receio de parte das Forças Armadas, com a proteção de aproximadamente 2 mil quilômetros de fronteira da terra indígena, em Roraima.