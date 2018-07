Começa julgamento de acusado de mandar matar juíza O tenente-coronel Cláudio Luiz Silva de Oliveira, acusado de ser o mandante do assassinato da juíza Patrícia Acioli, ocorrido em 2011, começou a ser julgado nesta quinta-feira, 20, pelo Tribunal do Júri de Niterói, na Região Metropolitana do Rio. O julgamento não seria concluído antes da madrugada desta sexta, 21. Até a noite de hoje, sete testemunhas haviam prestado depoimento, e outras quatro ainda seriam ouvidas.