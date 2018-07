Começa julgamento de Beira-Mar no Rio O julgamento do traficante Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar, começou na manhã de hoje no 4º Tribunal do Júri do Rio, no centro da cidade, segundo o Tribunal de Justiça do Estado. Ele é acusado do crime de associação para o tráfico de drogas e foi denunciado pelo Ministério Público em maio de 2000, juntamente com outros oito réus. O julgamento será presidido pela juíza Maria Angélica Guerra Guedes. Além de Beira-Mar foram denunciados Charles Batista, Joãozinho, Ricardo Pereira da Silva (o Ricardinho), Josenildo Ramos da Silva, Rosenildo Lucena Mendes, Walter David de Sant''Anna (o Vavá), Márcio de Oliveira Diniz (o Jaz), e Oliciano do Nascimento (o Ulisses). Apenas o processo de Fernandinho Beira-Mar, que tramitava em Caxias, foi levado para o 4º Tribunal do Júri da capital. Ainda segundo o Ministério Público, os denunciados faziam parte da facção criminosa Comando Vermelho e estariam associados para buscar a expansão dos negócios ilícitos com intuito de dominar o narcotráfico em Duque de Caxias.