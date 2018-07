Começa julgamento de Bola, acusado matar Elíza Samudio

O depoimento do jornalista faz parte da estratégia de tentar desqualificar o então chefe das investigações da época do desaparecimento de Eliza, delegado Edson Moreira. Para a defesa, Moreira, que hoje é vereador, tem uma perseguição pessoal com Bola. O jornalista foi acusado de matar a mulher, mas depois acabou inocentado. O caso também foi conduzido por Edson Moreira. Bola será julgado no Fórum Pedro Aleixo, em Contagem, o mesmo onde Bruno foi condenado a 22,3 anos de prisão e Luiz Henrique Romão, o Macarrão, a 15 anos.

O julgamento

Com previsões de duração que vão de três dias a uma semana, o julgamento tem início com a apresentação dos pedidos da promotoria e dos advogados e com a formação do conselho de sentença. Na sequência, serão interrogadas as testemunhas.

O Ministério Público, responsável pela acusação, arrolou a delegada Ana Maria dos Santos, que esteve à frente das investigações iniciais do caso; o primo de Bruno Jorge Luiz Lisboa Rosa; o ex-caseiro do goleiro João Batista Alves Guimarães e o ex-colega de prisão de Bola Jailson Alves de Oliveira, que denunciou a suposta existência de um plano do ex-policial para matar a juíza Marixa Rodrigues. Ele também relatou ter ouvido Bola confessar o crime na cadeia.

A defesa arrolou como testemunhas o corregedor geral da Polícia Civil, Renato Patrício Teixeira; o jornalista José Cleves; a delegada Alessandra Wilke, que trabalhou no caso; e a delegada Ana Maria dos Santos. O presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia de Minas, deputado Durval Ângelo, também foi intimado.