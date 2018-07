Começa julgamento de Mizael Bispo de Souza Começou na manhã desta segunda-feira o julgamento de Mizael Bispo de Souza, 43 anos. Como se declarou um dos advogados do caso, ele está de terno e gravata ao lado de outros defensores, e não com o uniforme de presidiário, no banco dos réus. Como seu próprio defensor, Mizael poderá intervir e fazer perguntas no decorrer do júri. Acusado de matar Mércia Nakashima em 2010, Mizael chegou por volta das 8h20 minutos, no fórum criminal de Guarulhos (SP).