Começa julgamento de mordomo do papa que vazou documentos

O italiano Paolo Gabriele, ex-mordomo do papa Bento XVI, preso desde maio pela acusação de furtar documentos sigilosos da Igreja Católica com o objetivo de denunciar casos de corrupção dentro do Vaticano, começou a ser julgado ontem.

Já no primeiro dia de júri, sua defesa sofreu um golpe quando a corte se recusou a admitir provas recolhidas durante uma investigação interna da Igreja.

A advogada de Gabriele, Cristiana Arru, pediu que fossem considerados os resultados de um inquérito promovido por uma comissão de cardeais que interrogou funcionários do Vaticano sobre os documentos desviados e entregues à imprensa italiana no início do ano, em um escândalo que ficou conhecido como Vatileaks - uma referência ao site Wikileaks, de Julian Assange, que divulga documentos confidenciais de governos.

Mas o juiz Giuseppe Dalla Torre, sentado diante de um crucifixo e sob um emblema papal no teto, afirmou que, como a comissão foi formada pelo papa, apenas o líder da Igreja deveria ter acesso aos resultados de suas investigações. Em vez de utilizar as conclusões dos cardeais, a corte se baseará somente no inquérito movido pela polícia do Vaticano e seu promotor.

O tribunal também decidiu julgar em separado o técnico de computação Claudio Sciarpelletti, acusado de cumplicidade.

Gabriele, de 46 anos, em sua primeira aparição pública desde maio, aparentava palidez. Apesar de ter sorrido algumas vezes ao conversar com sua advogada, na maior parte das quase duas horas e meia de duração da audiência ele se limitou a olhar fixamente para o espaço. Ele deve testemunhar na terça-feira, quando o júri será retomado.

Segundo o juiz Dalla Torre, o julgamento deve terminar na semana que vem. / REUTERS