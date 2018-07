Começa julgamento de O. J. Simpson por assalto

Começa nesta segunda-feira o julgamento do ex-jogador de futebol americano O. J. Simpson, acusado de assalto a mão armada em um hotel-cassino em Las Vegas, no ano passado. O julgamento ocorre 13 anos depois de O.J. Simpson ter sido inocentado da morte de sua ex-mulher, Nicole Brown Simpson, e um amigo dela, Ronald Goldman, em um julgamento que teve ampla cobertura pela mídia internacional. Nesta segunda-feira, o tribunal, no Estado de Nevada, deverá escolher os 12 membros do júri. O. J. Simpson chegou a ser preso em setembro do ano passado, em Las Vegas, por conta do episódio, mas foi liberado dias depois, após pagar uma fiança de US$ 125 mil (cerca de R$ 233 mil). Na ocasião, ele foi acusado de participar do assalto em um quarto de um hotel-cassino onde estava hospedados dois comerciantes de artigos esportivos para colecionadores. Prisão perpétua Em entrevistas que ele concedeu antes de ser preso, o ex-jogador de 60 anos disse que estava tentando recuperar itens que lhe pertenciam e negou que qualquer arma tivesse sido usada no incidente. Apesar de ter sido libertado, o ex-jogador de futebol americano foi proibido de deixar os Estados Unidos ou de contatar testemunhas potenciais em seu julgamento. Ele e outras três pessoas que teriam participado do incidente no hotel-cassino enfrentam 11 acusações, incluindo roubo e seqüestro. Simpson corre o risco de ser condenado à prisão perpétua. Em 1994, o ex-jogador, que já era bastante conhecido nos EUA, ficou famoso mundialmente ao ser acusado de assassinar a ex-mulher. Embora ele tenha sido inocentado das acusações de homicídio, Simpson foi condenado a pagar US$ 33,5 milhões em indenizações às famílias das vítimas. Além de ter sido um jogador de futebol americano de bastante sucesso, O.J. Simpson trabalhou também como comentarista de TV e ator de cinema. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.