Começa júri de acusados de linchar assaltantes em MT Começa hoje a nova sessão do júri popular contra os envolvidos no caso conhecido como "Chacina de Matupá". O crime ocorreu em novembro de 1990 e resultou no linchamento e morte de três pessoas após um assalto na cidade de Matupá (MT). Hoje serão julgados Antonio Pereira Sobrinho, Roberto Konrath, Enio Carlos Lacerda e José Antônio Correia, acusados de participação no linchamento.