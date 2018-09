Começa júri de PMs suspeitos de matar 2 jovens em SP O julgamento de três policiais militares acusados de integrar um grupo de extermínio conhecido como "Highlanders" teve início nesta manhã, por volta das 10 horas. O nome do grupo faz alusão ao filme de mesmo nome no qual as vítimas eram decapitadas. Os acusados pelas mortes de dois jovens serão julgados no Tribunal do Júri em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Durante o dia, serão ouvidas 19 testemunhas: dez de acusação e nove de defesa.