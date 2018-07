Começa leilão de bens do extinto Hotel Ca'd'Oro

As poltronas de couro, a louça emblemática, a tapeçaria, os espelhos... Quase tudo o que os hóspedes viam quando entravam no elegante hotel Ca"d"Oro começou a ser leiloado ontem. Existe, no entanto, uma exceção: "As obras de arte, nas quais incluo pinturas, esculturas e o piano francês de 1824, não serão vendidas", disse Fabrizio Guzzoni, neto do fundador e gerente-geral.

Todo o restante está aberto a lances no site www.lancetotal.com.br. O leilão vai até o dia 8 de março. Para participar é preciso preencher um cadastro no site. Em seguida, a empresa entra em contato para confirmar os dados do cadastrado. Assim que a senha é liberada, os lances podem ser feitos a qualquer hora.

No site ainda não há fotos dos lotes, mas até amanhã o problema deve ser resolvido. A partir de quinta e até o dia 6 de março, os interessados poderão ir até o hotel (Rua Augusta, 129), para visitação. A Lance Total recomenda que as pessoas vejam os objetos antes de a compra começar. Não é preciso agendar horário.

Entre os inúmeros itens à venda, há o belíssimo espelho com moldura em madeira medindo 2,40 x 2,45, com lances a partir de R$ 540. No pátio, está estacionada a Mercedes Benz V.8-500, azul, de 1982, que começa a ser negociada com lance a partir de R$ 12.500. O belíssimo e mitológico balcão de madeira do bar do hotel, com quatro portas refrigeradas, tem lance inicial de R$ 210. Das máquinas da cozinha, passando por mobília dos quartos, piscina e até a sauna, tudo pode ser arrematado no leilão virtual.

Por muito tempo, o Ca"d"Oro - primeiro cinco-estrelas de São Paulo, fundado por Fabrizio Guzzoni em 1953 -, confundiu-se com a história de São Paulo. Oficialmente, a informação é de que a casa vai passar por reformas e reabrir antes da Copa do Mundo de 2014. Mas poucos se arriscam a apostar em seu futuro.

Por lá passaram reis, escritores e presidentes, como João Batista Figueiredo, que chegou a despachar de uma das luxuosas suítes do hotel, enquanto se recuperava de um problema de saúde. O restaurante, que agora se desfaz de toda sua cozinha, foi, por muito tempo, uma referência na gastronomia paulistana, com pratos inspirados na culinária do norte da Itália.

É como se tudo ali guardasse um pedacinho muito particular de uma época perdida. E não apenas para personalidades notáveis que passeavam por seus corredores. Muita gente comum, que em um momento ou outro se hospedou no hotel, guarda recordação calorosa. "Uma senhora ligou contando que tinha passado a lua-de-mel no Ca"d"Oro e que queria guardar uma lembrança do hotel. Outra, interessada no mobiliário, disse que comemorava ali, com as amigas, todos os anos, a formatura e queria ter em casa um pedacinho do Ca"d"Oro", disse a leiloeira Carla Sobreira.

Segundo Carla, ao notar o quanto o hotel é querido, foi decidido que seriam leiloados algumas peças como roupões, toalhas, jogos de café, para quem busca um souvenir. Mas é preciso atenção: muitos itens vêm em grandes lotes.

Mesmo fecha desde 20 de dezembro, e apesar do leilão, Guzzoni afirma que a ideia continua sendo a de reabrir o Ca"d"Oro.

NÚMEROS

1953 é o

ano de fundação do hotel

8 de março

termina o leilão

R$ 540 é o lance

mínimo do espelho de 2,40 x 2,45