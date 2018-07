Começa na próxima quinta multa a caminhão na Marginal

A partir da próxima quinta-feira, caminhões pesados não poderão mais circular pela Marginal do Pinheiros e pelas Avenidas Bandeirantes e Jornalista Roberto Marinho entre o período das 5 horas e 21 horas. Aos sábados, a restrição dura das 10 horas às 14 horas. A Avenida Afonso D?Escragnole Taunay, na zona sul, que poderia servir de alternativa para os caminhões, também foi incluída na proibição.

A multa prevista é de R$ 85,12, além de quatro pontos na carteira de motorista. Caminhões menores e veículos que se enquadram em exceções publicadas ontem no Diário Oficial do Município (como socorro mecânico de emergência, caminhões de obras, de remoção de terra, transporte de caçambas e serviços de emergência) estão liberados para trafegar nesses locais - para isso, no entanto, eles precisarão fazer um cadastro no site da Prefeitura, o que enfureceu os donos de empresas de carga.

Fiscalização

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), mais da metade dos caminhões já pararam de trafegar pela Marginal do Pinheiros e pela Avenida dos Bandeirantes. Na Marginal, houve queda de 58% no volume de caminhões em relação ao período anterior à inauguração da nova Marginal do Tietê e do Rodoanel Sul - em março, transitavam na via 9.733 caminhões nos horários de pico; em agosto, o volume caiu para 4.060.

Na Bandeirantes, a diminuição foi de 68%, de 5.241 para 1.688. Com a regulamentação da nova restrição, a CET promete fiscalizar a circulação dos caminhões com oito radares dotados de Leitura Automática de Placas (LAP). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.