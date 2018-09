Começa nesta 4ª reserva de camarotes para carnaval do Rio

As reservas dos camarotes para os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval 2009 no Sambódromo do Rio de Janeiro, podem ser feitas a partir desta quarta-feira, 5. Com um reajuste médio de 7%, os valores vão de R$ 17 mil a R$ 77 mil, de acordo com a Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa). Os desfiles de 2009 acontecem nos dias 22 e 23 de fevereiro de 2009. Os interessados deverão encaminhar seus pedidos através de fax no horário entre 9 horas e 15 horas. O atendimento se dará pela ordem cronológica da chegada dos pedidos, de acordo com o limite de capacidade de cada setor da Avenida dos Desfiles. Quem tiver sua reserva confirmada deverá efetuar o pagamento da primeira parcela, no valor de 40% do total, nos dias 18 e 19 de novembro, na Central Liesa de Atendimento. A reserva dos ingressos para as frisas começam na segunda quinzena de novembro, mas a data de compra ainda não foi divulgada. A previsão é que os ingresos para arquibancadas especiais e cadeiras individuais comecem na primeira quinzena de janeiro de 2009. Já as arquibancadas populares terão os ingressos vendidos a partir do dia 14 de fevereiro de 2009. Os ingressos para as arquibancadas populares e especiais têm preços a partir dos R$ 10 e R$ 110 respectivamente.