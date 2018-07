Começa no Cariri, no Ceará, maior busca de dinossauros do Brasil

FORTALEZA - Pesquisadores cearenses esperam encontrar grandes pterossauros em escavações que começaram nessa quinta-feira, 22, em Santana do Cariri, no Cariri cearense. A maior escavação paleontológica do Brasil integra um projeto de pesquisa iniciado há dois anos, que já foi responsável por achados de destaque no cenário científico, a exemplo de um dos maiores pterossauros já vistos no mundo, o Tropeognathus mesembrinus.

O réptil foi encontrado em 2011 e apresentado em março, no Museu Nacional do Rio, por pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e da Universidade Regional do Cariri (Urca). O coordenador da pesquisa, Álamo Feitosa, diz que o trabalho agora "poderá revelar surpresas". "A área tem uma grande incidência de fósseis, principalmente peixes." Outro achado inédito foi uma espécie de camarão, único já registrado no mundo.

Todos os novos achados vão para o Museu da Paleontologia de Santana do Cariri. O local já apresenta um acervo de mais de 9 mil peças, incluindo as cerca de 1.500 expostas para visitação. São fósseis de dinossauros, pterossauros, peixes, tartarugas, rãs, lagartos, insetos, moluscos e uma coleção paleobotânica com folhas, flores, frutos e troncos. "No museu está abrigada a maior coleção de fósseis do Cretáceo do Hemisfério Sul. A plástica das peças que compõem o acervo do museu é muito boa porque é composta de formas tridimensionais com tecidos moles preservados", destaca Álamo Feitosa.

O museu tem holótipos - peças que foram usadas para descrever novos gêneros e novas espécies de seres vivos já extintos. Trata-se do único no mundo que tem todas as 32 espécies de peixes já descritos na Bacia do Araripe. "Assim, torna o museu imprescindível para o estudo da evolução dos peixes, o maior grupo de vertebrados", lembra Feitosa.

A organização ainda tem em seu acervo uma coleção de fósseis de pterossauros. Em Santana do Cariri foram descritas 24 espécies de répteis voadores.