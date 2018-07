Começa o júri de 26 PMs do massacre do Carandiru

Os PMs são acusados de matarem 15 presos no segundo pavimento do Pavilhão 9 do complexo penitenciário em outubro de 1992. Segundo informações do Tribunal de Justiça de São Paulo, no total 83 pessoas serão julgadas pelas mortes ocorridas no episódio.

Neste primeiro julgamento, os 26 policiais, à época da Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota), são acusados de homicídio doloso qualificado (quando há a intenção de matar e sem chances de defesa por parte das vítimas). O julgamento contará com o depoimento de 13 testemunhas de acusação e dez de defesa. Devido ao número de réus e testemunhas a serem ouvidas, a previsão é que a sentença saia em até duas semanas.

Ainda de acordo com informações do TJ, 24 dos 26 réus estão presentes no julgamento.