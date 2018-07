Começa obra do Contorno da Tamoios Sob protesto de moradores, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), deu início na manhã desta terça-feira, 15, às obras do Contorno Norte, em Caraguatatuba, litoral norte paulista, que fazem parte do projeto de duplicação da Rodovia dos Tamoios, principal via de acesso do Vale do Paraíba ao litoral norte. O contorno, que integra o primeiro dos quatro lotes previstos, desviará o trânsito do centro da cidade para a Praia Martim de Sá, terá 6,2 km de extensão e deverá estar concluído em 20 meses.