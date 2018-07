Começa operação Porto 24h; meta é agilizar embarques e reduzir custos Começou na noite desta sexta-feira, em caráter experimental, a operação do Programa Porto 24 Horas, que visa agilizar a movimentação de cargas nos principais portos do país e também reduzir custos pelos operadores em 25 por cento, em média, de acordo com nota da Secretaria dos Portos.