Começa perícia no local da explosão em Santo André Agentes da polícia técnico-científica começaram por volta das 9h30 os trabalhos de perícia no local onde ocorreu uma explosão na tarde de ontem em Santo André, no ABC paulista. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), o trabalho será feito em parceria com técnicos da prefeitura da cidade e da Defesa Civil do município. Duas pessoas morreram e 12 sofreram ferimentos leves, depois de forte explosão em uma loja de fogos de artifício, que destruiu ontem um quarteirão na Vila Pires, bairro de classe média de Santo André.