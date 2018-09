Começa primeira fase do vestibular da Unicamp Teve início, às 14 horas, a primeira fase do vestibular 2009 da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). A prova tem duração mínima de duas horas e 30 minutos e máxima de quatro horas. Ao todo, são 49.287 inscritos para disputar as 3.434 vagas em 66 cursos da Unicamp e outros dois da Faculdade de Medicina de São José Do Rio Preto (Famerp). Os exames são realizados em 24 cidades do Brasil. Dentre elas estão Bauru, Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Jundiaí, Limeira, Mogi-Guaçu, Piracicaba, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Salvador, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, Sorocaba, Sumaré e Valinhos. Na zona sul da cidade de São Paulo, o trânsito e a lentidão do Metrô foram responsáveis pelo atraso de alguns vestibulandos, que se depararam com os portões fechados e perderam o processo seletivo.