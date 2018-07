Começa reforma do gargalo na Anchieta Um trevo construído nos anos 1940 na região de Cubatão, considerado um dos maiores gargalos na entrada da Baixada Santista, será totalmente reformulado pelo governo estadual. As obras do novo entroncamento das Rodovias Anchieta, Cônego Domenico Rangoni, Imigrantes e Padre Manoel da Nóbrega começaram na terça-feira (04) e vão até setembro de 2014. Segundo o governo, não haverá impacto no trânsito nesta temporada de verão.