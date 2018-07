Começa retirada de óleo do navio da Vale no MA Cerca de 500 toneladas de óleo bunker, tipo mais pesado de combustível de navio, já foram retirados dos tanques do supergraneleiro Vale Beijing, fundeado a 43 km de São Luís (MA). A operação de retirada começou na madrugada de ontem e deverá se estender por mais seis dias, até que sejam drenados cerca de 5 mil toneladas de óleo diesel e óleo bunker do navio. O remanejamento de parte da carga de minério de ferro que está nos porões do supergraneleiro também já foi iniciada. "As operações estão correndo bem e estamos monitorando todos os passos", disse o superintendente do Ibama em São Luís, Pedro Leão.