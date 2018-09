Começa sábado em SP vacinação contra paralisia infantil

De acordo com o órgão, nessa fase da campanha serão mobilizados 17.097 postos de vacinação fixos e volantes em todo o Estado, que funcionarão das 8h às 17h. Serão 53,4 mil profissionais de saúde, 4,2 mil veículos e cinco barcos envolvidos na operação. A segunda etapa da campanha ocorrerá em 14 de agosto.

Além da vacina contra a poliomielite, as crianças que forem aos postos de saúde poderão colocar em dia sua caderneta de vacinação. Estarão disponíveis vacinas como a Tetravalente (contra difteria, tétano, coqueluche e hemófilo B), Tríplice viral (contra sarampo, caxumba e rubéola) e contra hepatite.

"É muito importante que todas as crianças menores de cinco anos sejam levadas aos postos de saúde no próximo dia 12 para receber uma dose da Sabin. As duas gotas da vacina garantem proteção eficaz contra a poliomielite", afirma o secretário de Estado da Saúde, Luiz Roberto Barradas Barata.