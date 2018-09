Começa sábado mutirão nacional contra câncer de pele

A Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) promove no sábado um mutirão gratuito para detecção precoce de câncer de pele. A ação faz parte da Campanha Nacional de Prevenção ao Câncer de Pele, que irá mobilizar 1.500 dermatologistas e 174 unidades de saúde em 23 Estados brasileiros. Em São Paulo são 32 pontos. Para saber qual é o mais perto basta ligar para o telefone 0800-7013187 e fornecer o CEP. Os interessados serão submetidos a exames clínicos, além de receberem orientação sobre os cuidados com a exposição ao sol e prevenção ao câncer de pele. Se houver diagnóstico de lesões, os pacientes serão encaminhados para tratamento especializado, também totalmente gratuito. Os horários de atendimento variam conforme a unidade. Não há necessidade de agendamento prévio das consultas. A maior incidência do câncer de pele ocorre em pessoas acima dos 50 anos de idade. A coordenadora da campanha em São Paulo, a dermatologista Selma Schuartz Cernea, explica que isso se deve à queda natural da imunidade. "Mas há outro fator muito importante: essa geração que está envelhecendo agora tomou muito sol sem proteção, pois antes não se tinha essa noção de cuidado que se tem agora", diz. Os homens também são mais suscetíveis à doença do que as mulheres. Além disso, as pessoas de pele mais branca são mais prejudicadas, porque têm uma produção de melanina menor. "A melanina é um filtro solar natural. A melhor proteção possível", destaca Selma. Protetor solar Segundo uma pesquisa realizada com mais de 31 mil pessoas em todo Brasil pela SBD, quase 70% da população se expõe ao sol sem proteção. Para a dermatologista, isso se deve ao custo elevado dos protetores solares. "Uma possível solução para essa questão seria classificar esses protetores na categoria de remédio, e não de cosmético, como é atualmente. Isso reduziria o imposto e conseqüentemente o preço." De acordo com Sandra, o câncer de pele é o tipo mais comum na espécie humana. Só no Brasil são detectados 120 mil novos casos todo ano. A pesquisa estimou que cerca de 10% da população tem algum dos três tipos de câncer de pele. "A maioria é o câncer do tipo base celular, que raramente sofre metástase e em 90% dos casos tem cura se tratado adequadamente", esclarece a dermatologista. Para o coordenador estadual da Secretaria de Saúde, Ricardo Tardelli, isso é o que torna a campanha tão importante. "A detecção precoce permite um tratamento mais eficaz e aumenta as chances de cura", afirma.