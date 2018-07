Começa sábado vacinação para idosos contra gripe De sábado até o dia 8 de maio toda a população acima de 60 anos poderá tomar a vacina contra a gripe gratuitamente nos postos de saúde. Estudos do Ministério da Saúde mostram que a vacinação pode reduzir entre 32% e 45% o número de hospitalizações por pneumonia e em 39% a 75% a mortalidade nessa faixa etária. "Metade das complicações causadas pela gripe são evitáveis, mas mesmo quem tomou no ano passado tem que se vacinar de novo porque o vírus sofre mutações. A vacina custa menos de R$ 4 por dose, enquanto que uma internação não custa menos do que R$ 1.000", comparou o ministro, José Gomes Temporão, que participou hoje do lançamento da 11ª Campanha Nacional de Vacinação do Idoso, no Retiro dos Artistas, na zona oeste do Rio de Janeiro.