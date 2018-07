Começa segunda fase da vacinação contra a pólio

Na capital, a abertura campanha será realizada às 8 horas no Parque do Ibirapuera. Entre 8 e 15 horas, as crianças poderão ser vacinadas e brincar em um parque com piscina de bolinhas, pula-pula e palhaços, além de participar de atividades lúdicas, como pintura de rosto, e ganhar máscaras do Zé Gotinha.

A relação dos postos de vacinação da Grande São Paulo pode ser conferida no site cve.saude.sp.gov.br. A maioria das salas funcionará das 8 às 17 horas. Será possível também atualizar gratuitamente a caderneta de vacinação.

São Paulo não registra nenhum caso de paralisia infantil desde 1988.

Serviço

SARAMPO. TAMBÉM COMEÇA HOJE A SEGUNDA FASE DA IMUNIZAÇÃO CONTRA SARAMPO EM 18 ESTADOS E NO DF. DEVEM SER VACINADAS CRIANÇAS ENTRE 1 E 7 ANOS.