Começa segunda fase da vacinação contra paralisia

Em São Paulo, a Secretaria de Estado da Saúde pretende vacinar 2,83 milhões de crianças menores de 5 anos - 95% do total -, independentemente de terem ou não sido vacinadas na primeira fase, ocorrida em 18 de junho.

No Parque do Ibirapuera, local da abertura da campanha na cidade, as crianças poderão ser vacinadas e brincar em um parque com piscina de bolinhas, pula-pula e palhaços, além de participar de atividades como pintura de rosto e ganhar máscaras do Zé Gotinha.

A relação dos postos de vacinação da Grande São Paulo pode ser conferida no site www.cve.saude.sp.gov.br> www.cve.saude.sp.gov.br. A maioria das salas funcionará das 8 às 17 horas. Será possível também atualizar gratuitamente a caderneta de vacinação.

Sarampo

Começa hoje também, em 18 Estados e no Distrito Federal, a segunda fase da imunização contra o sarampo. Devem ser vacinadas as crianças com idades entre 1 e 6 anos, que não receberam a dose na primeira fase da campanha.