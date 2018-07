Começa terceiro dia de julgamento do casal Nardoni Começou às 10h16 o terceiro dia de julgamento do casal Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, acusados de matar a menina Isabella Nardoni, de 5 anos. O primeiro depoimento a ser ouvido será o da perita Rosângela Monteiro, do Instituto Médico Legal (IML), testemunha comum à defesa e à acusação.