Começa venda de bilhetes do metrô para réveillon no Rio A venda de bilhetes especiais para a festa de réveillon na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, começou nesta segunda-feira. Serão vendidos 143 mil bilhetes especiais que darão direito a utilizar o metrô entre 19h do dia 31 de dezembro e 7h do dia 1º de janeiro - período em que os bilhetes regulares não poderão ser usados.