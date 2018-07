Começam as obras na ETE de Santana do Parnaíba Foram iniciadas neste domingo as obras da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) de Santana do Parnaíba. As obras fazem parte da terceira fase do Projeto Tietê e terão R$ 14,5 milhões de investimento, beneficiando 60 mil pessoas nos bairros Núcleo São Pedro, Fazendinha e Centro.