Começam exames em bebês com suspeita de tuberculose Os 354 bebês que nasceram na ala 3 da maternidade do Hospital Madre Theodora, em Campinas (SP), entre janeiro e junho deste ano, terão que ser acompanhados por um período de dois anos para saber se contraíram tuberculose. A notícia começou a ser dada para os pais nesta terça-feira, durante as primeiras consultas e exames de identificação de novos casos em uma clínica particular na cidade, após o anúncio na semana passada de que três crianças que passaram por este setor do hospital foram diagnosticadas com a doença. No local foi constatado um surto localizado gerado por uma enfermeira do Madre Theodora, que está com a doença.