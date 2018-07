Começam hoje apostas para loteria de R$ 85 milhões Começam hoje em todas as lotéricas do País as apostas para a Mega da Virada, que poderá ter o prêmio inicial de aproximadamente R$ 85 milhões, o maior já pago pelas Loterias Caixa, segundo a Caixa Econômica Federal (CEF). Até hoje, o maior valor de uma loteria brasileira foi de R$ 64,9 milhões, que saiu para uma única aposta da Mega-Sena, em outubro de 1999.