Começam hoje as inscrições do Sisu para o 2º semestre

O Ministério da Educação (MEC) abriu nesta segunda-feira, 10, o prazo de inscrições no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para o segundo semestre deste ano. São quase 40 mil vagas distribuídas entre 1.179 cursos das 54 universidades públicas integradas ao sistema, que seleciona os candidatos por meio das notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

De acordo com o MEC, os estudantes podem fazer até duas opções de curso no momento da inscrição. Para se candidatar a uma das vagas, o aluno precisa acessar o site do Sisu. Lá, pode consultar a nota de corte do curso pretendido e a sua classificação parcial, além de consultar informações sobre a disponibilidade de vagas por instituição, Estado e cidade.

"O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior. Agora os estudantes têm a segunda oportunidade do ano para participar do Sisu. Vale lembrar que as cotas também valem para esta seleção", disse o ministro da Educação, Aloizio Mercadante.

O período de inscrições vai até sexta-feira, dia 14. O resultado final será divulgado na próxima segunda-feira, 17. Os estudantes que forem selecionados na primeira chamada deverão fazer a matrícula já no final deste mês.