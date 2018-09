Começam hoje inscrições para o Enem Começam hoje e vão até o dia 9 de julho as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Elas podem ser feitas pelo site www.enem.inep.gov.br. A taxa de inscrição é de R$ 35. As provas serão aplicadas nos dias 6 e 7 de novembro. Para se inscrever, é necessário o número de CPF do participante.