Começam hoje inscrições para o ProUni do 2º semestre Começam hoje e terminam na sexta-feira as inscrições para o Programa Universidade para Todos (ProUni). Na inscrição, online, é preciso informar o número de inscrição e a senha usados no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2010, além do número do CPF. As bolsas de 100% e 50% são para cursos com início no 2.º semestre de 2011.