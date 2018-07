Começam hoje matrículas de selecionados no Sisu Começam nesta sexta-feira as matrículas dos estudantes que foram convocados na primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). O candidato selecionado deverá verificar, junto à instituição de ensino em que foi aprovado o local, horário e procedimentos para matrícula. O prazo termina na terça-feira (22). O resultado da segunda chamada será divulgado no próximo dia 28, com o prazo de matrícula de 1º a 5 de fevereiro.