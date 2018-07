Começam reparos em conjunto com vazamento de gás em SP

O vazamento no condomínio de 15 torres de cinco andares, localizado na Avenida Itaquera, 3.888, foi notificado ao meio-dia de terça-feira à Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb). O órgão foi acionado pelo Corpo de Bombeiros, depois que moradores relataram ter sentido cheiro de gás em toda área do terreno.

A Cetesb informou que em uma primeira vistoria, técnicos do Setor de Atendimento a Emergências e da Agência Ambiental do Tatuapé identificaram o vazamento com a utilização de equipamentos para detecção de gases e vapores. Em seguida, os técnicos da Agência Ambiental solicitaram ao Corpo de Bombeiros o isolamento da área, para continuar a inspeção em segurança. Foram constatados altos índices de inflamabilidade em caixa de inspeção de esgotos.

Diante do diagnóstico, a Defesa Civil fez uma primeira interdição às 13h30 de terça. Por volta das 23h, após uma avaliação conjunta com a Subprefeitura de Itaquera e da Ultragás, a tubulação foi fechada e as famílias retornaram às unidades.